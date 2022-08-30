Суд обязал «Орелгосзаказчик» отремонтировать дорогу регионального значения

Требования прокуратуры рассматривал Заводской районный суд.

Недочеты были выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения в Залегощенском районе. Участки полотна «Орел — Ефремов» находятся в ненадлежащем состоянии. Несмотря на отступления от нормативных требований, КУ ОО «Орелгосзаказчик» должных мер не принимал. Надзорный орган был вынужден обратиться в суд.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района, в настоящее время КУ ОО «Орелгосзаказчик» уже начаты соответствующие ремонтные работы», — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Отметим, за состоянием улично-дорожной сети следит также УГИБДД региона. В отношении обслуживающих организаций сотрудниками госавтоинспекции возбуждаются дела об административном правонарушении по ч.1 ст.12.34 КоАП РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа на должностных лиц до 30 тысяч рублей; на юридических — до 300 тысяч рублей.

ИА «Орелград»