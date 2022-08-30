Участники СВО начали получать выплаты из казны Орла

Девяти гражданам оказана дополнительная мера социальной поддержки. Выплачено 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Орла.

200 тысяч рублей выплачиваются единовременно зарегистрированным в областной столице гражданам, которые после 11 августа вышли на контрактную службу в 3-й армейский корпус.

Работники соцзащиты еженедельно запрашивают в военном комиссариате Орловской области необходимую информацию о гражданах, направленных для участия в СВО. Также предусмотрено самостоятельное обращение контрактников. Заявление составляется в произвольной форме.

Отметим, выплата предоставляется независимо от других мер социальной поддержки.

Перечень необходимых документов по ссылке.

ИА «Орелград»