Участники СВО начали получать выплаты из казны Орла

30.8.2022 | 14:41 Новости, Общество

Девяти гражданам оказана дополнительная мера социальной поддержки. Выплачено 1,8 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Орла. 

200 тысяч рублей выплачиваются единовременно зарегистрированным в областной столице гражданам, которые после 11 августа вышли на контрактную службу в 3-й армейский корпус.

Работники соцзащиты  еженедельно запрашивают в военном комиссариате Орловской области необходимую информацию о гражданах, направленных для участия в СВО. Также предусмотрено самостоятельное обращение контрактников. Заявление составляется в произвольной форме.

Отметим, выплата предоставляется независимо от других мер социальной поддержки.

Перечень необходимых документов по ссылке.

ИА «Орелград»

 

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