В Орле награжден чиновник, потушивший здание обладминистрации

30.8.2022 | 12:16 Новости, Политика

Губернатор отметил благодарностью руководителю «Облхозэксплуатации».

Александр Масалов, руководящий БУ «Облхозэксплуатация», был отмечен благодарностью губернатора Орловской области за то, что потушил возгорание в здание областной администрации, произошедшее 24 августа.

Вчера, 29 августа, губернатор Андрей Клычков и председатель облсовета Леонид Музалевский включали орловцам награды за вклад в развитие региона. По сообщению пресс-службы губернатора, помимо Масалова награду получила начальник информационно-аналитического управления Марина Ивашина.

Напомним, 24 августа, неизвестный мужчина бросил в здание областной администрации две бутылки с зажигательной смесью и скрылся на велосипеде. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Преступник не скрывал лица и попал в зону обзора видеокамер, однако информации о его задержании на данный момент не поступало.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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