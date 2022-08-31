Молодая лиса пришла в центр Орла в поисках пищи: видео

Дикое животное видели около памятника им. Тургеневу.

В социальных сетях опубликовано видео молодой лисы, гуляющей в центре Орла. По словам авторов ролика, события происходили около памятника имени Тургеневу.

В комментариях некоторые орловцы подтверждают, что лично видели животное в этом районе. Большинство людей полагает, что голод заставил дикое животное искать новое место пропитания.

При этом, жители Орла зрелого возраста не видят в городских прогулках лис ничего особенного:

«Лет 25 назад лоси пробегали через центр города. Помню, лосенок разбился, упав с крыши гаража напротив типографии «Труд», — вспомнил один из комментаторов.

ИА «Орелград», видео «Интересный город Орел | Орловчане!»