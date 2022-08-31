В Колпнянском районе открыли памятный знак участникам локальных войн

31.8.2022 | 10:38 История, Новости, Общество

Торжественное мероприятие прошло в главном военно-мемориальным комплексе района.

В Колпнянском районе был открыт памятный знак в честь ветеранов и участников локальных войн. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Открытие прошло в сквере Героев — главном военно-мемориальном комплексе Колпнянского района по инициативе общественной организации воинов-афганцев. Местному бюджету памятный знак обошелся в 778 тысяч рублей, а выполнил работу подрядчик из Тамбова.

«На территории Колпнянского района проживает 289 воинов-интернационалистов, участников различных локальных военных конфликтов. Более 300 уроженцев Колпнянского района принимали участие в локальных войнах. 11 из них погибли при исполнении воинского долга», — рассказали в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»

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