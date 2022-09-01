«Орелстройиндустрия» станет участником нацпроекта

1.9.2022 | 10:28 Новости, Экономика

Состоялась встреча директора предприятия Юрия Никулина с руководителем проектов Федерального центра компетенций Олегом Гапаевым.

ООО «Орелстройиндустрия ПАО «Орелстрой» намерено стать участником нацпроекта «Производительность труда». В конце августа на территории предприятия обсудили сотрудничество и развитие производственной системы. Гостей познакомили с технологическим процессом.  Заполнили чек-лист очного отбора предприятия.  Обсудили вопросы взаимодействия по развитию производственной системы компании и повышению производительности труда.

В нацпроекте уже участвует ООО «Орловское строительное управление — 2», также входящее в ГК ОДСК. Недавно были подведены итоги первых трех месяцев работы. Удалось выявить потери, сотрудники прошли обучение,  сформирован план-мероприятий по решению проблематик для увеличения экономического эффекта. В качестве пилотного потока в ОСУ-2, совместно с экспертами Федерального центра компетенций, была определена оптимизация оштукатуривания стен самого высокого жилого дома в Орле — ЖК «Маяк».

ИА «Орелград»

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