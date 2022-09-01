Орловца убили за то, что он попросил поделиться спиртным

1.9.2022 | 10:18 Закон и порядок, Новости

Уголовное дело передано в суд.

Следственный комитет завершил расследование дела о гибели мужчины, попросившего незнакомца поделиться выпивкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Орелград» сообщал о трагедии, которая произошла в июне текущего года в одном из питейных заведений Северного района Орла. Погибший обратился с просьбой к молодому мужчине, который выпивал за соседним столиком.

25-летний ранее судимый мужчина вступил в словесный конфликт, после чего начал избивать потерпевшего. Травмы, полученные в питейном заведении, оказались несовместимы с жизнью.

Теперь молодого мужчину, применившего насилие, будут судить по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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