Орловца убили за то, что он попросил поделиться спиртным

Уголовное дело передано в суд.

Следственный комитет завершил расследование дела о гибели мужчины, попросившего незнакомца поделиться выпивкой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Орелград» сообщал о трагедии, которая произошла в июне текущего года в одном из питейных заведений Северного района Орла. Погибший обратился с просьбой к молодому мужчине, который выпивал за соседним столиком.

25-летний ранее судимый мужчина вступил в словесный конфликт, после чего начал избивать потерпевшего. Травмы, полученные в питейном заведении, оказались несовместимы с жизнью.

Теперь молодого мужчину, применившего насилие, будут судить по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть».

ИА «Орелград»