Верующие отпразднуют Собор Орловских святых

Важное мероприятие пройдет в городе Болхове уже во второй раз.



В Орловской области празднование Собора Орловских святых торжественно пройдет 8 сентября. Во второй раз центром торжеств станет город Болхов. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Уже известна программа празднования. Торжества стартуют в 8.30 часов. В это время в Спасо-Преображенском соборе Болхова митрополит Орловский и Болховский Тихон в сослужении митрополита Антония (Черемисова), епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария и епископа Североморского и Умбского Тарасия совершит Божественную литургию.

«По окончании Литургии будет совершен молебен всем святым, в земле Орловской просиявшим, — говорят в митрополии. — В это же время в верхнем храме Спасо-Преображенского собора Болхова откроется фотовыставка, организованная Орловским фотографическим обществом. В экспозиции будут представлены снимки, рассказывающие о жизни и воспитанниках Болховской православной гимназии-пансиона во имя преподобного Сергия Радонежского».

Торжества продолжатся в 11:00, когда, как уже рассказывал «Орелград», на центральной площади Болхова состоится концерт хора Валаамского монастыря. По окончании концерта состоится фестиваль колокольного звона, поле чего для прихожан будет устроена праздничная трапеза – в городе будет работать полевая кухня. Для справки: в прошлом году Священный Синод Русской Православной Церкви благословил совершать празднование Собора Орловских святых ежегодно 8 сентября. Впервые праздник в честь святых Орловской митрополии состоялся 8 сентября 2021 года. В состав Собора Орловских святых входят священноисповедник Георгий Коссов, священномученик Иоанн Карабанов, священномученик Иоанн Панков, его сыновья — мученики Николай и Петр Панковы, преподобный Макарий Алтайский, священномученик Серафим (Остроумов) и преподобноисповедник Сергий (Сребрянский).

ИА «Орелград»