Мэр Орла призвал бдительно следить за направлением ветра

Юрий Парахин провел заседание комиссии по ЧС в связи с произошедшим на полигоне ТБО возгоранием.

Вспыхнула свалка на улице Итальянской. Площадь возгорания на утро 2 сентября составляла около 450 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы силы и средства МЧС региона, АО «ЭкоСити», «Орелводоканала», «Спецавтобазы». К 15 часам пресс-служба администрации Орла сообщила, что площадь возгорания уменьшилась до 200 квадратных метров.

«Мэр Орла Юрий Парахин поручил держать ситуацию на постоянном контроле и бдительно следить за изменением направления ветра», — указано в релизе.

Напомним, в июле произошел пожар на полигоне под Мценском. Тогда прокуратура Орловской области заявила о проверке соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Были привлечены специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора.