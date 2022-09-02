Мэр Орла призвал бдительно следить за направлением ветра

2.9.2022 | 15:53 Новости, Происшествия

Юрий Парахин провел заседание комиссии по ЧС в связи с произошедшим на полигоне ТБО возгоранием.

Вспыхнула свалка на улице Итальянской. Площадь возгорания на утро 2 сентября  составляла около 450 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы силы и средства МЧС региона, АО «ЭкоСити», «Орелводоканала», «Спецавтобазы». К 15 часам пресс-служба администрации Орла сообщила, что площадь возгорания уменьшилась до 200 квадратных метров.

«Мэр Орла Юрий Парахин поручил держать ситуацию на постоянном контроле и бдительно следить за изменением направления ветра», — указано в релизе.

Напомним, в июле произошел пожар на полигоне под Мценском. Тогда прокуратура Орловской области заявила о проверке соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Были привлечены специалисты Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

 

 

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