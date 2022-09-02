В Орле потенциальный бизнес-центр на Гостиной распродают по частям

Попытка продать здание целиком не удалась.

Бизнес-центр на улице Гостиная 1, который может быть теоретически построен на месте бывшего «Дома купца Селиверстова», продают по частям на популярном сервисе объявлений «Авито».

Напомним, остатки старинного орловского дома были со скандалом снесены в 2016 году, после чего было объявлено о строительстве на месте здания-памятника торгового центра. Строительные работы так и не начинались, но позже стало известно о попытке продать проект за 250 миллионов рублей.

«Цена формируется под характеристики запроса интересанта. Ориентировочная цена этажа 70 млн», — говорится в объявлении.

ИА «Орелград»