В ЛДПР раскритиковали орловский избирком после жалобы на антиамериканский билборд

Орловское региональное отделение ЛДПР раскритиковало действия территориальной избирательной комиссии Заводского района Орла, пожаловавшейся на антиамериканский билборд.

Напомним, первого сентября, при поддержке реготделения ЛДПР в Орле установили билборды «Янки, руки прочь от славян». В партии заявили, что продолжают курс Владимира Жириновского, который последовательно выступал против вмешательства США в дела России. Установил билборды кандидат в депутаты Орловского городского Совета Александр Кузнецов. 2 сентября, территориальная избирательная комиссия Заводского района Орла направила на проверку в прокуратуру и УМВД антиамериканский плакат местного кандидата в депутаты от ЛДПР Александра Кузнецова. В нем усмотрели разжигание розни.

В полиции и прокуратуре документы от ТИК Заводского района пока публично не прокомментировали. При этом в ЛДПР действия избиркома раскритиковали.

— Президент России, МИД РФ, руководство Госдумы, Совета Федерации зачастую в куда более жесткой форме и не раз призывали США прекратить вмешательство в дела России, стран бывшего СССР и дружественных России восточноевропейских государств. Сербия, Молдавия, Белоруссия, Украина – список можно продолжать долго. Более того, в ходе спецоперации на Украине США открыто поддерживают антироссийские силы и финансируют националистические ячейки боевиков, которые оказывают яростное сопротивление российским военным. Много лет лидер ЛДПР Владимир Жириновский открыто говорил о неприемлемости действий США в отношении славянских государств. Сегодня все его заявления находят свое фактическое подтверждение, — говорится в заявлении ЛДПР.

В региональном отделении партии заявили, что не будут вступать в полемику с избиркомом и выразили уверенность в том, что «в УМВД и прокуратуре работают образованные люди и настоящие патриоты своей страны».