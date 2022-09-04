Прокуратура потребовала установить крупные «мусорки» под Орлом

Нарушения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами выявили в Колпне.



Колпнянский районный суд Орловской области поведал подробности рассмотрения иска, который подал Орловский природоохранный межрайонный прокурор. Последний обратился в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц, а ответчиком выступила компания «Коммунсервис-Колпна». Из иска следовало, что ранее была проведена прокурорская проверка. Она показала, что основным видом деятельности ООО «Коммунсервис-Колпна» является управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Компания управляет пятью многоквартирными жилыми домами на территории поселка городского типа Колпна. По мнению надзорного органа, управляющей компанией при этом не организованы площадки накопления, твердых коммунальных отходов, предназначенные для крупногабаритных отходов. Прокурор привел в иске адресный перечень мест, где емкости и бункеры для сбора крупногабаритных отходов все еще не установлены.

«Недостаточность мест накопления твердых коммунальных отходов… приводит к загрязнению окружающей среды, созданию антисанитарных условий в поселке, способствующих возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди населения в результате вынужденной необходимости граждан складировать крупногабаритные отходы в непредназначенных для этого местах, создавая при этом несанкционированные свалки», — следовало из иска.

В прокуратуре посчитали, что все это создает реальную угрозу экологической безопасности, причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также природным объектам. Суд удовлетворил исковые требования Орловского природоохранного межрайонного прокурора и обязал ООО «Коммунсервис-Колпна» в течение четырех месяцев организовать площадки накопления крупногабаритных отходов.

ИА «Орелград»