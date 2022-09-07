ЛДПР нашла след «Щелково Агрохим» в истории с Genesis для Клычкова

7.9.2022 | 20:18 Новости, Общество, Политика

В Орловском региональном отделении ЛДПР продолжают публикацию материалов по ситуации с Genesis из гаража областной администрации. 

О том, что в автопарке БУ ОО «Орловское автохозяйство» содержат люксовую иномарку, которая попала туда в обход закона о госзакупках, участники проекта «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР сообщили накануне.  Об этом накануне писал «Орелград«. Координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов написал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо, в котором просит разобраться в ситуации с люксовой иномаркой в гараже областной администрации.

Сегодня в ЛДПР сообщили о том, что на Genesis за 10 млн. в Орле устанавливалась мигалка. Соответственно, сделали вывод в региональном отделении, Андрей Клычков пользовался автомобилем лично.

В региональном отделении партии также предполагают, что автомобиль мог быть передан в обладминистрацию от компании «Щелково Агрохим». По открытым данным в партии выяснили, что этот автомобиль был застрахован от этой компании, а через несколько недель оформлен и перестрахован БУ ОО «Орловское автохозяйство».

— Сам факт передачи столь дорогой техники на нужды областных чиновников незаконен. Более того, у регионального отделения ЛДПР есть основания полагать, что передача люксовой иномарки от частной компании имеет под собой коррупционную составляющую. СМИ неоднократно подчеркивали, что у «Щелково Агрохим» тесно выстроенные отношения с областными властями, — говорится в сообщении регионального отделения.

В партии направили материалы по автомобилю в Администрацию Президента РФ на имя главы ведомства Антона Вайно. В ЛДПР просят руководителя Администрации изучить ситуацию и, при необходимости, принять меры.

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2022 год

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