ЛДПР нашла след «Щелково Агрохим» в истории с Genesis для Клычкова

В Орловском региональном отделении ЛДПР продолжают публикацию материалов по ситуации с Genesis из гаража областной администрации.

О том, что в автопарке БУ ОО «Орловское автохозяйство» содержат люксовую иномарку, которая попала туда в обход закона о госзакупках, участники проекта «Мониторинг государственных закупок» Орловского регионального отделения ЛДПР сообщили накануне. Об этом накануне писал «Орелград«. Координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов написал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо, в котором просит разобраться в ситуации с люксовой иномаркой в гараже областной администрации.

Сегодня в ЛДПР сообщили о том, что на Genesis за 10 млн. в Орле устанавливалась мигалка. Соответственно, сделали вывод в региональном отделении, Андрей Клычков пользовался автомобилем лично.

В региональном отделении партии также предполагают, что автомобиль мог быть передан в обладминистрацию от компании «Щелково Агрохим». По открытым данным в партии выяснили, что этот автомобиль был застрахован от этой компании, а через несколько недель оформлен и перестрахован БУ ОО «Орловское автохозяйство».

— Сам факт передачи столь дорогой техники на нужды областных чиновников незаконен. Более того, у регионального отделения ЛДПР есть основания полагать, что передача люксовой иномарки от частной компании имеет под собой коррупционную составляющую. СМИ неоднократно подчеркивали, что у «Щелково Агрохим» тесно выстроенные отношения с областными властями, — говорится в сообщении регионального отделения.

В партии направили материалы по автомобилю в Администрацию Президента РФ на имя главы ведомства Антона Вайно. В ЛДПР просят руководителя Администрации изучить ситуацию и, при необходимости, принять меры.