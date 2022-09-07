Клычков пообещал сдать футбольный манеж к концу 2023 года

7.9.2022 | 16:27 Новости, Спорт, Строительство

Общая площадь крытого манежа составит почти десять тысяч квадратных метров.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что крытый футбольный манеж, строящийся сейчас в областной столице, будет готов к концу 2023 года.

Напомним, объект стоимостью 600 миллионов рублей, начали строить в 2021 году. Его общая площадь должна составить 9,5 тысяч квадратных метров. Помимо спортивного блока проект включает раздевалки, тренажерный зал и медицинские кабинеты.

«В настоящее время на объекте выполнены работы по демонтажу старых конструкций, капитальному ремонту котельной, устройству фундаментов, железобетонных колонн и монолитных фундаментных балок зала манежа. Ведется изготовление металлоконструкций ограждающей и несущей части футбольного манежа. Практически выполнено монолитное перекрытие первого этажа пристройки, продолжаются работы по устройству инженерных коммуникаций», — рассказал Клычков о темпах строительства.

ИА «Орелград»

 

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