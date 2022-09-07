Орловская область попала в пятерку самых вымирающих регионов ЦФО

7.9.2022 | 10:01 Новости, Общество

За 12 лет численность населения сократилась почти на десять процентов.

Орловская область входит в пятерку самых вымирающих регионов ЦФО. К такому выводу пришло издание «Акценты», сравнивая демографическую ситуацию в регионах Центральной России.

В период с 2010 по 2022 годы численность населения нашего региона сократилась на 9,3 %. В численном выражении это примерно 68 тысяч человек.

Еще хуже ситуация в Костромской и Ивановских областях. Депопуляция в этих регионах составила 13 %.

В целом, 14 из 18 регионов ЦФО можно отнести к вымирающим. Эксперты повсеместно констатируют бедность, отсутствие перспектив и слухи о присоединении к более крупным агломерациям.

ИА «Орелград» 

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Орелград. 2022 год

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