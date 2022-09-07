В Орле прошли обыски у участников сообществ, пропагандирующих массовые убийства

7.9.2022 | 11:16 Закон и порядок, Новости

Профилактическое мероприятие затронуло 187 человек в 46 регионах РФ.

В Орле прошли обыски у нескольких представителей интернет-сообществ, пропагандирующих массовые убийства — «Колумбайн» (признана Верховным судом РФ террористической организацией) и «Маньяки. Культ убийств». Об этом сообщил телеграмм-канал «Орел24».

Ранее федеральные СМИ сообщили о проведении профилактических оперативно-розыскных мероприятий в отношении 187 участников сообществ, проживающих в 46 регионах РФ:

«В ФСБ заявили, что у 30 человек в ходе обысков изъяли холодное оружие, средства связи «с пропагандистскими материалами террористического и экстремистского характера, перепиской с украинскими идеологами массовых убийств и участниками нацформирований». Как утверждается, силовики также получили доступ к фото- и видеоматериалам «акций прямого действия», инструкциям их проведения с применением самодельной взрывчатки и «зажигательных устройств» на государственных и транспортных объектах», — сообщали «РИА Новости».

ИА «Орелград», фото «Орел24»

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