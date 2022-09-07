В Орловской области стартовал ЕГЭ

Экзамены сдают выпускники-неудачники основного периода.



Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в Орловской области стартовали дополнительные испытания для выпускников. В частности, с экзамена по математике базового уровня стартовал дополнительный сентябрьский период ЕГЭ. Его участниками стали 13 выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию в основной период. Непосредственно математику повторно сдают 11 человек, а в экзамене по русскому языку планируют участвовать три человека.

«Период закончится 20 сентября резервным днем, когда можно будет сдать русский язык или базовую математику, — уточнили при этом в Центре оценки качества образования. — Для проведения экзаменов в дополнительный период организован один пункт проведения экзаменов (ППЭ) на базе Некрасовской школы-интерната, задействовано около 39 работников».

Кроме того, с экзамена по математике в Орловской области стартовал и дополнительный сентябрьский период ГИА-9 – так называется государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов. Согласно официальным данным, в период по 24 сентября в ней примут участие 455 выпускников, которые не получили аттестат. Так, экзамен по русскому языку будут сдавать 67 человек, по физике – четыре, по химии – 12, по информатике и ИКТ – 85, по биологии – 38, по истории – девять, по географии – 220, по английскому языку и обществознанию – по пять.

По словам директора Центра оценки качества образования Дмитрия Логутеева, для сентябрьского периода ГИА-9 в регионе организована работа 28 ППЭ, задействовано около 569 работников. Мониторинг осуществляют общественные наблюдатели, а в самих ППЭ организовано офлайн видеонаблюдение и сканирование экзаменационных материалов. «Важно, чтобы экзамены были проведены объективно и на высоком организационном уровне, – отметил Дмитрий Логутеев. — К проведению ЕГЭ в сентябре мы предъявляем такие же серьезные требования, как и к основному периоду».

ИА «Орелград»