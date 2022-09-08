«Дело Ильи Пономарева» обернулось обысками для двух орловских общественных активистов

Сергей Носов и Виктор Зырянов.

Сегодня утром у двух орловских общественных активистов, Сергея Носова и Виктора Зырянова, были проведены обыски. Об этом сообщил телеграмм-канал «Орлец».

Оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о дискредитации российской армии, возбужденным в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева, проживающем в Киеве.

По сообщению федеральных телеграмм-каналов, обыски по делу Ильи Пономарева прошли в это же время и в других городах России.

Ранее Сергей Носов, активно выступающий против Специальной Военной операции России на Украине, несколько раз подвергался денежным штрафам.

ИА «Орелград»