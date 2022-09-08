В 909 квартале Орла с июня не работают лифты

Массовая замена лифтов идет уже четвертый месяц.

В девятиэтажных домах 909 квартала затянулась массовая замена лифтов. Об этом свидетельствуют гневные публикации жителей в социальных сетях.

Сообщается, что примерно в половине домов еще в июне перестали работать лифты. Все это время местные жители, включая инвалидов и пожилых людей, вынуждены минимизировать свои выходы за пределы квартир.

Работы по замене лифтов были завершены в середине августа, а включение жизненно необходимого оборудования ожидалось 2 сентября. Тем не менее, ни в одном из подъездов лифты до сих пор не были включены.

«Ни Фонд капремонта, ни управляющая компания ЖЭУ-14 не отвечают, когда лифты заработают. Телефон в объявлении указан неправильный (абонентского отдела, а не капремонта), само объявление было вывешено через два дня после отключения лифтов», — делятся наболевшей темой жильцы.

В настоящее время жители 909 квартала подготовили обращения в Жилищную инспекцию и прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»