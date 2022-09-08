В Орле 14 участников СВО получили по 200 тысяч рублей

Городские власти выделили более восьми миллионов рублей на поддержку участников СВО.

14 жителей Орла, принимавших участие в Специальной Военной операции России на Украине, уже получили единовременные денежные выплаты в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее стало известно, что мэрия выделила 8,2 миллионов рублей на материальную помощь орловским военнослужащим.

«Изучаем документы, полученные из военкомата Орловской области, и готовим постановление администрации Орла о выплате. Средства на счёт поступают в течение трех дней. На следующей неделе мы планируем назначить по 200 тыс. рублей еще четверым участникам специальной военной операции», — сообщила начальник городского управления соцподдержки населения, опеки и попечительства Алла Шайкина.

Отметим, что право на материальную помощь имеют зарегистрированные в Орле россияне, после 11 августа 2022 года направленные военкоматом Орловской области на контрактную службу в 3-й армейский корпус.

ИА «Орелград»