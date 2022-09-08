В Орле начался ремонт улиц Базовая и Пионерская

На Пионерской появятся сто новых парковочных мест и «карманы» для общественного транспорта.

В областной столице стартовали ремонтные работы на улицах Базовая и Пионерская. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На Базовой к концу ноября планируется отремонтировать проезжую часть, установить поребрики и обустроить тротуары. На эти цели выделено 6,3 млн рублей.

Работы на Пионерской более масштабны — их стоимость составляет 72 млн рублей. До конца октября компания «Монолитстрой» должна обновить дорожное покрытие на площади 13 670 кв.м, оборудовать сто новых парковочных мест, а также «карманы» для общественного транспорта и остановочные павильоны.

ИА «Орелград»