В Орловской области трудоустроено более 400 беженцев с Донбасса и Украины

8.9.2022 | 9:44 Новости, Общество

Работодатели готовы предоставить еще тысячу рабочих мест.

424 вынужденных переселенца, приехавшие в Орловскую область из ДНР, ЛНР и Украины, смогли трудоустроиться на новом месте. Об этом рассказала Ирина Гаврилина, глава областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.

Часть беженцев работают в системах образования и здравоохранения, другие — в торговле или на рабочих должностях. При этом, 96 орловских работодателей могут предоставить еще 952 рабочих места, из них 121 — с жильем.

Также Гаврилина рассказала о возрасте вынужденных переселенцев. В настоящее время на территории Орловской области находятся 1 177 человек трудоспособного возраста, 527 детей и 375 пенсионеров.

ИА «Орелград»

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