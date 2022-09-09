Бюджет Орла прирос еще на 3 миллиона

9.9.2022 | 14:06 Новости, Экономика

Депутаты внесли поправки на внеочередном заседании.


В Орле вступили в силу поправки в бюджет города на 2022 год, которые на внеочередном заседании были внесены депутатами. Доходная и расходная части приросли чуть более чем на 3 миллиона рублей каждая. В действующей редакции основные характеристики бюджета города Орла на 2022 год таковы: общий объем доходов составляет 11,848 миллиарда рублей, расходов – 12,993 миллиарда. Прогнозируемый дефицит бюджета города Орла не изменился. Он утвержден в сумме 1,145 миллиарда рублей, или 38,8 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года сохранен в сумме 2 570 000,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации — 0 рублей. Основным источником финансирования дефицита бюджета города Орла по-прежнему остается предполагаемая выручка за продажу 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель».

Что касается сути внесенных поправок, то депутаты по инициативе администрации города увеличили объем резервного фонда мэрии. Он вырос с 16,786 до 22,986 миллиона рублей. Как пояснили в пресс-службе городского Совета, 6,2 миллиона рублей будут направлены на увеличение резервного фонда для горожан, которые участвуют в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

«Напомним, что ранее Указом губернатора Орловской области за счет средств областного бюджета установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей гражданам РФ, проживающим на территории Орловской области, направленным региональным военкоматом для прохождения военной службы по контракту для участия в СВО на территориях республик Донбасса и Украины, — сообщила парламентская пресс-служба. — Помимо этого, мэром города было подписано распоряжение о единовременной выплате еще 200 тысяч рублей из городской казны».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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