Депутат Числов предложил отдать «Орел-Отель» в концессию

Депутат Облсовета, руководитель фракции ЛДПР, координатор регионального отделения Владислав Числов предложил не продавать «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Он предлагает сдать отель в концессию.

Напомним, 29 июня объект снова не смогли продать. Конкурсная комиссия подписала протокол, признав торги несостоявшимися. Отметим, что это была уже четвертая за 14 месяцев попытка реализовать данный объект.

Числов напомнил, что коплекс продавать не обязательно. Тем более, что покупателя на комплекс пока не найти.

— А откуда он возьмется? За комплекс хотят почти миллиард. Учитывая состояние зданий – неприемлемо дорого. Купить за миллиард, чтобы вложить еще несколько? Не найти нам такого покупателя. Это не бизнес, это благотворительность. Неудивительно, что комплекс не могут продать уже несколько лет. И, несмотря на отсутствие желающих, цены не снижают. Но даже если вдруг чудо случится и покупатель найдется, что будет с деньгами? Проедят. Покроют дефицит. И все. Я, конечно, понимаю, что при верстке бюджета в Городском совете на это рассчитывали. Но экономические фантазии жестко разбиваются о суровую орловскую реальность, — сказал депутат.

Числов выразил уверенность в том, что Орловская область – территория, которая вполне может стать туристической жемчужиной Центральной России.

— Литературная столица, потрясающая природа, уютный центр Орла. А вот с гостиницами в областном центре все плохо. Отдав «Орел-Отель» в концессию, власти могли бы поставить перед частной компанией задачу превратить его в пятизвездочный. 30% прибыли могло бы идти в областной бюджет на развитие туристических маршрутов. Остальное концессионер тратил бы на развитие предприятия. Таким образом область получает длительный пассивный доход, развитие туристической инфраструктуры, а в перспективе – пятизвездочный отель и готовую программу для привлечения в регион уже туристического бизнеса. А продать отель и «проесть» деньги можно всегда. Вот только никаких перспектив для региона у такой бизнес-модели нет, — сказал политик.

Он намерен поднять этот вопрос в Облсовете. Владислав Числов подчеркнул, что Орловской области нужны долгосрочные проекты развития, а не сиюминутные деньги на покрытие дефицита.