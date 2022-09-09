Орловцы тратят денег больше, чем год назад

9.9.2022 | 7:01 Новости, Экономика

В Орловской области растут денежные доходы и расходы населения.


Аналитики Орелстата изучили структуру и объемы денежных доходов и расходов населения Орловской области. Анализ показал, что в первой половине 2022 года общий объем денежных доходов населения региона сложился в размере 128,319 миллиарда рублей. Он увеличился на 14,2 процента по сравнению с первым полугодием 2021 года. Однако при этом растут и расходы рядовых орловцев, хотя и не такими темпами, как доходы.

По данным Орелстата, денежные расходы населения Орловской области в первой половине текущего года составили 125,052 миллиарда рублей. Они увеличились ровно на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом. При этом подсчитано, что местное население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 110,857 миллиарда рублей, или на 13,4 процента больше, чем в первой половине 2021 года.

«Реальные денежные доходы, по предварительной оценке, во втором квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 1,2 процента, — следует из информации Орелстата. — Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, во втором квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,4 процента».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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