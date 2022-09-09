Орловское правительство отправило на экспертизу документы по реконструкции аэропорта «Южный»

9.9.2022 | 16:15 Новости, Строительство

Ожидается, что работы будут завершены к концу 2023 года.

Правительство Орловской области отправило на экспертизу техническое задание на реконструкцию аэропорта «Южный» и ожидает его одобрения. Об этом рассказал в ходе онлайн-брифинга Владимир Ивановский, зампред правительства по развитию инфраструктуры.

Аэропорт, простаивающий второе десятилетие, планируется восстановить к концу 2023 года за счет средств федерального бюджета. Ожидается, что он сможет принимать небольшие самолеты (до 75 пассажиров).

В случае получения положительного решения правительство сразу же намерено «контрактоваться под ключ».

ИА «Орелград» 

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