Орловское правительство отправило на экспертизу документы по реконструкции аэропорта «Южный»

Ожидается, что работы будут завершены к концу 2023 года.

Правительство Орловской области отправило на экспертизу техническое задание на реконструкцию аэропорта «Южный» и ожидает его одобрения. Об этом рассказал в ходе онлайн-брифинга Владимир Ивановский, зампред правительства по развитию инфраструктуры.

Аэропорт, простаивающий второе десятилетие, планируется восстановить к концу 2023 года за счет средств федерального бюджета. Ожидается, что он сможет принимать небольшие самолеты (до 75 пассажиров).

В случае получения положительного решения правительство сразу же намерено «контрактоваться под ключ».

ИА «Орелград»