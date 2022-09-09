Самыми «популярными» стали судебные споры о кредитах

Тенденцию роста кредитных дел подметили в Мценске.



Мценский районный суд Орловской области подвел итоги своей работы за первую половину 2022 года. В частности, пресс-служба суда обнародовала сведения о рассмотрении гражданских дел. Всего в первом полугодии по первой инстанции поступило 633 заявления в порядке гражданского судопроизводства, из них 603 — искового производства, 24 — особого производства. Судя по статистике, самыми распространенными стали иски о взыскании долгов по договорам займа и кредитным договорам. Всего за шесть месяцев в суд поступило 105 дел данной категории.

Далее следуют дела, возникающие из семейных правоотношений (64 дела), социальные споры (58 дел), споры, связанные с наследованием имущества (56), возникающие из пенсионного законодательства (37), связанные с землепользованием (32), вытекающие из жилищного законодательства (22), дела о защите прав потребителей (8) и споры, возникающие из трудовых правоотношений (4 дела).

«В отчетном периоде рассмотрено по существу с вынесением решения 485 дел, из них чаще всего требования были удовлетворены – 409 дел, оставлено без удовлетворения 76 дел, — сообщает пресс-служба Мценского районного суда. — По подсудности передано 16 гражданских дел. Без рассмотрения оставлено 27 дел, прекращено производство по 48 делам. Следует отметить, что чаще всего гражданские дела прекращались в связи с отказом истца от исковых требований (34 дела). Стороны примирились и заключили мировое соглашение, утвержденное судом, по 10 гражданским делам».

ИА «Орелград»