«Щелково Агрохим» отрицает причастность к дорогому подарку губернатору Клычкову

9.9.2022 | 9:47 Новости, Политика

Ранее глава регионов признался, что люксовая иномарка Genesis G90 была подарена представителями бизнеса.

Николай Титов, глава орловского представительства компании «Щелково Агрохим», отрицает причастность предприятия к покупке люксовой иномарки Genesis G90 для областной администрации. Об этом сообщило издание «Орелтаймс», пообщавшееся с Титовым.

«Нет, «Щелково Агрохим» ничего не передавало в правительство. По крайней мере, мне об этом ничего неизвестно. Более того, я вообще подобную информацию слышу впервые», — заявил Титов.

Ранее губернатор Андрей Клычков признался, что дорогостоящий автомобиль был подарком представителей орловского бизнеса. Региональное ЛДПР, обнаружившее в «гараже областной администрации» Genesis G90, предположило, что подарок мог быть сделан компанией «Щелково Агрохим» — на это указывало то, что именно эта коммерческая структура изначально страховала автомобиль.

ИА «Орелград»

 

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