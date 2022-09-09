Выборы-2022 в Орле. Трехдневный онлайн «Орелграда»

В Орле 9, 10 и 11 сентября проходят довыборы депутатов Орловского городского Совета. Они проходят по одномандатным избирательным округам № 4, 10, 21, 22.

В избирательные списки по области включено 52 тысячи избирателей, а в городе — более 37 тысяч. Они могут выбрать наиболее удобный для себя день голосования. При этом, предварительное голосование не предусмотрено.

«Орелград» ведет онлайн-трансляцию выборов. Это будет трехдневный марафон.

15:00 Больше всего избирателей на 4 округе. Там пока наблюдается самая высокая явка: на каждом из участков — более 50 избирателей, а на одном даже больше ста. Высокая явка также на нескольких участках 21 и 22 округов.

14:40 В Орле открыто 19 избирательных участков (правда пока работают — 18). Все они оборудованы КОИБами.

13.35 Интерес у орловчан к выборам пока совсем небольшой. Люди на участках есть, но совсем немного. «Орловские новости» опубликовали видео с нескольких УИК.

12:40 Голосование, тем временем, идет. Как заявляют в Избиркоме — без существенных инцидентов.

11.42 Депутата Орловского областного Совета народных депутатов Максима Спиридонова заподозрили в попытке скрыться с места ДТП. Об этом сообщило издание «Орелтаймс». На опубликованной в интернете видеозаписи видно, как депутат из фракции КПРФ повторно возвращается на место ДТП и отрицает обвинения в свой адрес. Отметим, что Спиридонов в ходе этой кампании активно помогал кандидату от КПРФ по округу №4 Макарову, часто приходил с ним на встречи.

11.40 Жалобу по 42 УИК перенаправлена в УМВД. Вероятно возбуждение административного дела.

11.10 Округ №4, УИК №42. Наблюдатели пишут жалобу на членов комиссии, которые отказываются нумеровать дополнительные листы в книге избирателей. Это, как показывает практика, чревато «рисовками».

11:00 Три часа с начала голосования. По 10-50 избирателей посетили утром участки.

10:00 За утро на участках проголосовало по нескольку десятков избирателей. Явка, за исключением нескольких участков, совсем маленькая — это издержка трехдневного голосования.

09:00 Уже отличились в федеральных СМИ. Орел, ничего не поделаешь.

В четверг, в последний день агитационного периода накануне единого дня голосования, представители КПРФ и «Справедливой России — За правду» (СРЗП) практически одновременно пожаловались на притеснение их кандидатов, а также на дискредитацию позиций их партий по отношению к спецоперации на Украине. Жителей Орловской области, которой руководит коммунист Андрей Клычков, пытаются убедить в том, что кандидаты от СРЗП выступают против спецоперации, заявляют эсеры. Коммунисты обвинения отвергают и в ответ обращают внимание, что в Москве пранкеры пытаются аналогичным образом дискредитировать кандидатов от КПРФ, — пишет газета «Коммерсант».

08:00 Открылись избирательные участки. Существенных инцидентов при открытии не было. Штабы кандидатов сообщают о множестве мелких нарушений.