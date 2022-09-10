В Орле наблюдатели и представители УИК мешают проведению экзит-полов

10.9.2022 | 11:57 Новости, Общество, Политика

На довыборах депутатов Орловского городского совета в 2022 году проводят экзитпол. На выходах с участков избирателей опрашивают представители Автономной некоммерческой организации «Центр аналитики и социологии».

На фото: вход в УИК №42

Экзитпол – распространенная на выборах процедура, которая неоднократно проводилась и в Орле. Проводят ее как независимые социологические центры, так и участники голосования. Никаких ограничений по таким опросам нет: избирателей опрашивают уже после выхода с участков.

В Орле 9 и 10 сентября было зафиксировано сразу несколько инцидентов, связанных с работой социологов. На УИК №46 (4-й избирательный округ) 9 сентября наблюдатели одного из кандидатов несколько раз пытались помешать проводившему опрос социологу. В итоге представителю «Центра аналитики и социологии» удалось продолжить работу. Аналогичная ситуация возникла и на УИК №32 (ДК «Металлургов»).

На УИК №42 (4-й избирательный округ) 10 сентября излишнее внимание наблюдателей одного из кандидатов к проводившим опрос социологам и вовсе завершилось вызовом полиции. После короткого разбирательства, которое ничем не закончилось, опрос продолжился.

Излишнее внимание работающим около участков социологам уделяют и представители некоторых УИК. Как правило, дело ограничивается короткой дискуссией, после которой работа продолжается, рассказали «Орелграду» представители «Центра аналитики и социологии».

Напомним, на «Орелграде» идет большой марафон по выборам в Орле. Читать про три дня голосования в режиме онлайн можно по ссылке.

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Орелград. 2022 год

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