Кандидат Юдин пожаловался в ТИК и прокуратуру на недопуск к участию в выездном голосовании

11.9.2022 | 11:11 Новости, Общество, Политика

Кандидату в депутаты Орловского городского Совета по одномандатному округу №4 Дмитрию Юдину запретили присутствовать во время работы участковой избирательной комиссии № 32 на выездном голосовании. Кандидат пожаловался в ТИК Северного района и прокуратуру.

Юдину запретил поехать на голосование вместе с членами комиссии УИК. Ему выдали письменную копию отказа.

Кандидат обратил внимание на то, что комиссия ссылается на п.14 ст. 66 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». При этом в указанном пункте отсутствует указание на запрет кандидату присутствовать при работе комиссии на голосовании вне помещения для голосования.

Никаких ограничений на участие в выездном голосовании для кандидатов наравне с наблюдателями нет, отмечает в жалобе Юдин. В этом плане выездное голосование ничем не отличается от голосования на избирательном участке.

— Работа избирательной комиссии без соблюдения требования гласности несет угрозу признания недействительными итогов голосования на участке и, тем самым, нарушает избирательные права граждан, — заключил Дмитрий Юдин.

Публичной реакции на жалобу кандидата пока не поступало.

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