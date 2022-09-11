В Кромах ввели запреты из-за древностей

В поселке нашли ранее неизвестные археологические объекты.



Как уже рассказывал «Орелград», в этом году археологи провели раскопки в поселке Кромы под Орлом и обнаружили сразу несколько ранее неизвестных памятников. И вот теперь данные объекты обрели свой первоначальный охранный статус. Так, областное управление по государственной охране объектов культурного наследия издало приказ о включении объектов археологического наследия, обладающих историко-культурной ценностью, в перечень выявленных объектов культурного наследия Орловской области.

В частности, в перечень включены объекты «Культурный слой исторической части г. Кромы» XVII — начало XX вв.», «Селище Кромы (Селище Кромы I)», VIII-XII, XII-XIV вв.» и «Кромы II, селище», XI-XV вв.». Точные сведения о местонахождении данных объектов археологического наследия не подлежат опубликованию. Тем не менее, областные власти уже утвердили границы их территорий и установили там особый режим использования земельных участков.

Так, на территории вновь выявленных объектов запрещается проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, по размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д. Запрещен вывоз грунта, распахивание плугом, размещение рекламы, устройство стоянок автотранспорта, а также любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятников и нарушающие их визуальное восприятие.

В то же время разрешается проектирование и проведение охранных мероприятий, в том числе проведение научно-исследовательских археологических работ (в случае согласования данных работ в порядке, установленном действующим законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия). На территории вышеуказанных объектов можно устанавливать информационные знаки и указатели, проводить мониторинг и землеустроительные работы.

ИА «Орелград»