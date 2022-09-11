В Орле на УИК №42 отключился свет

11.9.2022 | 9:47 Новости, Общество, Политика

В Орле 11 сентября, в Единый день голосования на УИК №42 (4-й избирательный округ) утром отключился свет.

Коибы и камеры видеонаблюдения при этом продолжили свою работу. Голосование на участке продолжается.

Причина отключения была вполне бытовой. Буфетчица подключила свою микроволновку в розетку в помещении для голосования. Из-за этого прыгнуло напряжение.

Накануне на участке были проблемы со светом по этой же причине. Но выводов сотрудники комиссии, увы, не сделали.

Напомним, наблюдатели 10 сентября выражали опасения, что на участках будут отключать свет. А ночью его действительно выключали: свет гас в помещениях, где стояли камеры видеонаблюдения.

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