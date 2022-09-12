Могилы героев под Орлом оказались брошенными?

Под Орлом найдены бесхозяйные братские захоронения.



В Орловской области Болховский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного прокурора, действующего в интересах неопределенного круга лиц. В качестве ответчика была заявлена администрация Багриновского сельского поселения. Впрочем, суд признал ее ненадлежащим ответчиком, поэтому иск остался без удовлетворения. Однако история явно получит продолжение. Примечательна сума суть иска. Из него следует, что ранее прокуратура провела проверку.

Было установлено, что на территории Багриновского сельского поселения находятся объекты культурного наследия. Они не имеют собственника, что «приводит к затруднительности их обслуживания и содержания и может повлечь их разрушение и утрату». Дело в том, что этими объектами культурного наследия являются воинские захоронения. Бесхозяйными объектами, по мнению надзорного органа, оказались около десятка братских могил советских воинов, погибших при освобождении Орловщины в 1943 году.

В списке присутствует даже могила Героя Советского Союза Алексея Ломакина, также погибшего в 1943 году. Бесхозяйной оказалась и могила генерала Лаврова, героя-освободителя войн 1877-1978 годов в Болгарии. Кроме того, в перечень «брошенных» объектов прокуратура включила фундамент и цоколь бывшего Введенского храма бывшего села Березуй. Истец просил возложить на администрацию Багриновского сельского поселения обязанность в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу поставить на учет перечисленные бесхозяйные объекты культурного наследия.

Однако суд посчитал, что «сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения, к вопросам местного значения сельского поселения не относятся». По его мнению, указанные вопросы относятся к вопросам местного значения муниципального района. Иными словами, суд пришел к выводу, что иск следует подавать не к сельской, а к районной администрации.

ИА «Орелград»