Орловский депутат Сергей Потемкин награжден орденом преподобного Серафима Саровского

12.9.2022 | 10:35 Новости, Политика

Церковь отметила благотворительную деятельность зампреда облсовета.

Сергей Потемкин, заместитель председателя областного парламента, был награжден орденом преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Награду 9 сентября вручал митрополит Орловский и Болховский Тихон. Это произошло в день, когда в Орел доставили мощи преподобного Сергия Радонежского.

Таким образом Орловская епархия отметила благотворительную деятельность депутата по поддержке церкви и жителей Орла и области.

«Очень благодарен Орловской епархии и лично Владыке Тихону за высокую оценку моих скромных трудов. Благодарен также моим избирателям, жителям Сосковского, Урицкого и Шаблыкинского районов за всемерную поддержку, которая дает мне возможность уже пятнадцать лет оказывать посильную помощь своим землякам, родному округу и городу», — заявил Сергей Потемкин.

ИА «Орелград»

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