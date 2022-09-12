Орловский депутат Сергей Потемкин награжден орденом преподобного Серафима Саровского

Церковь отметила благотворительную деятельность зампреда облсовета.

Сергей Потемкин, заместитель председателя областного парламента, был награжден орденом преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Награду 9 сентября вручал митрополит Орловский и Болховский Тихон. Это произошло в день, когда в Орел доставили мощи преподобного Сергия Радонежского.

Таким образом Орловская епархия отметила благотворительную деятельность депутата по поддержке церкви и жителей Орла и области.

«Очень благодарен Орловской епархии и лично Владыке Тихону за высокую оценку моих скромных трудов. Благодарен также моим избирателям, жителям Сосковского, Урицкого и Шаблыкинского районов за всемерную поддержку, которая дает мне возможность уже пятнадцать лет оказывать посильную помощь своим землякам, родному округу и городу», — заявил Сергей Потемкин.

ИА «Орелград»