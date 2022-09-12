В Орловской области пересчитали работников

Количество работников организаций региона сократилось на 0,3 процента.



В Орловской области в январе-июне 2022 года общая численность работников на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях всех форм собственности составила 198,7 тысячи человек. Она уменьшилась по сравнению с январем-июнем 2021 года на 600 человек, или на 0,3 процента. Такие сведения предоставил Орелстат. Аналитики подсчитали, что больше всего работников занято в сфере обрабатывающих производств – 36,3 тысячи человек.

В сфере образования трудятся 29,1 тысячи жителей региона, в торговле занято 20,2 тысячи орловцев, а 21,9 тысячи человек работают в учреждениях здравоохранения и сферы социальных услуг. В сфере государственного управления, к которой относятся, например, служащие государственных и муниципальных органов власти, насчитывается 19,5 тысячи работников. Лишь около 400 орловцев заняты в сфере научных исследований и разработок, а добычей полезных ископаемых на территории региона официально занимаются всего порядка 200 работников.

«В июне 2022 года в общей численности работающих на предприятиях 154,7 тысячи человек, или 78,1 процента, составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, — следует также из сообщения Орелстата. — На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 6,6 тысячи человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в июне 2022 года составило 161,3 тысячи человек».

ИА «Орелград»