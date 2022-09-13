Число принятых Орловщиной соотечественников превысило 5000

Население региона пополнили приезжие из стран ближнего зарубежья.



Орловская область в рамках государственной программы добровольного переселения в регион соотечественников, проживающих за рубежом, приняла уже более 5000 человек. По данным регионального департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, речь идет о переселенцах из Украины, Молдовы, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии. В Орловской области реализация данной программа стартовала в 2014 году. Она направлена на социально-экономического развитие и улучшение демографической ситуации в регионе.

«Участниками программы стали квалифицированные специалисты в различных областях экономики: здравоохранения, образования, культуры, сельского хозяйства, промышленного и гражданского строительства, легкой и пищевой промышленности, а также специалисты в области информационных систем и технологий», — отметила глава департамента Ирина Гаврилина. По ее словам, участникам программы положена единовременная денежная выплата в размере 12 тысяч рублей. Для ее оформления необходимо нужно лично обратиться с заявлением в областное управление труда и занятости. В этом году было подано 14 таких заявлений.

«Не остывает интерес зарубежной молодежи к орловским профессиональным и высшим образовательным учреждениям – 15 соотечественников в настоящее время являются студентами орловских вузов и ссузов, — добавили в департаменте. — Участникам программы и членам их семей гарантируется доступность и бесплатность дошкольного, общего и профессионального образования, оказывается амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, содействие в трудоустройстве. С начала года трудоустроено 18 соотечественников, один зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя».

ИА «Орелград»