Клычков: Татьяна Крымова ушла в отставку

Первый вице-губернатор Орловской области продолжит карьеру в Москве.

Первый вице-губернатор региона Татьяна Крымова ушла в отставку. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе очередного стрима в соцсетях.

Татьяна Крымова приехала в Орел в 2019 году и возглавила областной департамент образования. Спустя два года ее повысили до первого вице-губернатора. Также как и экс-глава депздрава Станислав Шувалов, изначально она ушла в отпуск, выйдя из которого написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Слухи об отставке высокопоставленного чиновника из команды Клычкова появились в августе. Некоторые инсайдеры сообщали о том, что Крымова продолжит свою карьеру в Москве.

ИА «Орелград»