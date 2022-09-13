Орловцы могут выгодно купить квартиру в современных новостройках от застройщика ГК СТС-ГРУПП

Жители Орловской области могут выгодно приобрести квартиры, коммерческую недвижимость и земельные участки от компании СТС-ГРУПП в различных районах города Орла и области.



ЖК «Разградский» — для тех, кто хочет жить на «высоте». 17-этажный дом с панорамными окнами расположен в живописном месте на левом берегу Оки в самом центре Орла. Современный жилой комплекс призван удовлетворить запросы самой капризной и придирчивой к выбору места для жительства части населения города, а так же и из других городов РФ.

Обладая преимуществом тихого места для проживания, жилой комплекс «Разградский» имеет собственную игровую площадку для детей, удобную парковку. Вместительные современные лифты, колясочные и пандус для маломобильных групп населения.

Квартиры в сердце города орловцы могут купить от 2,9 млн рублей. Для семей с детьми доступна ипотека по ставке 0,9%. Сдадут ЖК в 2023 году.

Дом «Самолет» — для ценителей стиля и комфорта застройщик предлагает. 9-этажный кирпичный дом комфорт -класса, находящийся на улице Комсомольской, близ Центра культуры у основной орловской магистрали, в 10 минутах от парка «Ботаника» и 5 минутах ТЦ «МегаГринн».

Высокие потолки, удобные планировки, отделка на выбор, качественное остекление и отсутствие шума с улиц, собственная котельная, большой пассажирский лифт, детская/спортивная площадка и вместительная парковка все это, а также многое другое предусмотрено в ЖК Самолет.

Выбор квартир разнообразный от студии до 3-х комнатных. Дом сдается уже в 2022 г

Приобрести жилье можно от 3,1 млн руб.

Коммерческие помещения и земельные участки промышленного и иного назначения бизнесмены Орловской области могут выгодно приобрести от компании СТС-ГРУПП в различных районах города Орла и области. Компания предлагает на ваше рассмотрение коммерческие помещения в ЖК «Микрорайон первый», расположенном по адресу: Орловская область, д. Образцово, бульвар Героев, 2. Стоимость помещений площадью от 59,3 до 73,9 кв.м стартует от 4 000 000 руб. до 5 000 000 руб. В Орле нежилые помещения также можно купить в ЖК «Разградский» на ул. Черкасской. Площадь: 250 кв.м. Стоимость: 16 500 000 руб. Кроме того, СТС-ГРУПП реализует земли и дома в коттеджных поселках Орла и области в экологически чистых зонах по очень демократичной цене за сотку. Клубный коттеджный поселок Рябцево — это 45 гектаров живописных земель, рассчитанных на строительство 168 загородных домов и элитных резиденций. Невероятной красоты природа и чистейшая экология всего в 4 километрах от Орла, а значит, рядом со всем многообразием городской инфраструктуры. При этом, купить участок в Рябцево площадью от 8 до 100 соток орловцы могут по цене всего от 9000 рублей/сотка. А коттеджный поселок «Ясная Поляна» близ Андриабужского лесопарка с потрясающей экологией, живописными природными массивами, рядом с большим, чистым прудом жители Орловской области могут приобрести по цене от 12 000 рублей/сотка. В продаже участки от 8 соток. Близость к городу и доступность всей необходимой инфраструктуры – аптек, магазинов, школ, фитнес-центров и прочего – делают это место идеальным для комфортной жизни, как на постоянной основе, так и сезонно. Компания СТС-ГРУПП впервые представила себя рынку недвижимости в далеком 1998 году, к сегодняшнему дню нам удалось достигнуть лидирующих позиций в сегменте регионального девелопмента, успешно реализовав более двух десятков крупных проектов в ЦФО. СТС-ГРУПП предлагает орловцам: Индивидуальные условия оплаты, ипотеку с минимальной ставкой и фактически гарантированным одобрением, трейд-ин и беспроцентную рассрочку на несколько месяцев, в рамках акционных предложений;

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