Отопление в орловских домах начнут включать уже сегодня

Ранее сообщалась о подключении жилого фонда начиная с 19 сентября.

Жилые дома, расположенные в областном центре, уже сегодня, 13 сентября, начнут отапливать. Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин в своих соцсетях.

Вчера Парахин сообщал о включении начиная с 12 сентября отопления в школах, детсадах и медицинских учреждениях. При этом, подключение жилого фонда планировалось начать с 19 сентября. Однако, в тот же день градоначальник отменил свое решение и поручил подчиненным отапливать дома уже 13 сентября. По опыту прошлых лет, подключение всех домов должно занять примерно пять дней.

«Первая инстанция, в которую стоит обращаться в случае отсутствия отопления, – ваша управляющая компания. О проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Орла по телефону (4862) 43-22-12 и ко мне, а также на ресурсы администрации Орла», — сообщил мэр.

ИА «Орелград»