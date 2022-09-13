Украинец, отбывающий наказание на Орловщине, повторно осужден за призывы к терроризму

Находясь в колонии, мужчина разместил в соцсетях незаконную видеозапись.

Гражданин Украины, отбывавший наказание на территории Орловской области, получил новый тюремный срок за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Орловской области.

Находясь в местах лишения свободы, он разместил в социальной сети видеозапись, содержащую признаки побуждения к совершению террористической деятельности, оправдания и пропаганды терроризма.

Злоумышленника судил 2-й Западный окружной военный суд. Учитывая ранее неотбытый срок, он приговорен к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»