По мнению коммунистов, мобилизация нужна, но не та, про которую все подумали.

Уроженец Орловской области и бессменный лидер КПРФ сделал громкое политическое заявление, но быстро от него отказался. Об этом сообщили федеральные СМИ и телеграмм-каналы.

Участвуя в заседании фракции КПРФ в Госдуме, Зюганов заявил о необходимости полной мобилизации страны. Лидер КПРФ обратил внимание на то, что в последние месяцы Специальная Военная операция России на Украине все больше похожа на войну и призвал власти к действиям, соответствующим изменившейся ситуации.

При этом, политизированная часть российского общества в последние дни активно обсуждала события в Харьковской области — контрнаступление ВСУ и передислокацию Вооруженных Сил России. Как следствие, многие восприняли речь Зюганова как к прямой призыв к началу военной мобилизации.

Однако, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко очень оперативно уточнил, что общественность неправильно поняла слова лидера коммунистов. По словам Ющенко, Геннадий Андреевич имел в виду «мобилизацию экономики, политической системы и ресурсов России». Более того, пресс-секретарь компартии призвал даже «казнить» тех, кто неправильно понял слова Зюганова.

ИА «Орелград»