Орловец Зюганов призвал объявить мобилизацию, но быстро передумал

14.9.2022 | 9:49 Новости, Политика

По мнению коммунистов, мобилизация нужна, но не та, про которую все подумали.

Уроженец Орловской области и бессменный лидер КПРФ сделал громкое политическое заявление, но быстро от него отказался. Об этом сообщили федеральные СМИ и телеграмм-каналы.

Участвуя в заседании фракции КПРФ в Госдуме, Зюганов заявил о необходимости полной мобилизации страны. Лидер КПРФ обратил внимание на то, что в последние месяцы Специальная Военная операция России на Украине все больше похожа на войну и призвал власти к действиям, соответствующим изменившейся ситуации.

При этом, политизированная часть российского общества в последние дни активно обсуждала события в Харьковской области — контрнаступление ВСУ и передислокацию Вооруженных Сил России. Как следствие, многие восприняли речь Зюганова как к прямой призыв к началу военной мобилизации.

Однако, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко очень оперативно уточнил, что общественность неправильно поняла слова лидера коммунистов. По словам Ющенко, Геннадий Андреевич имел в виду  «мобилизацию экономики, политической системы и ресурсов России».  Более того, пресс-секретарь компартии призвал даже «казнить» тех, кто неправильно понял слова Зюганова.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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