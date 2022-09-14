Советник Лежнев предложил Клычкову начинать закупать военную форму

«Потом можем не найти…»

Советник губернатора Клычкова Сергей Лежнев рассказал своим подписчикам о том, что еще четыре месяца назад предлагал своему начальнику начинать закупать для себя военную форму и средства защиты.

«Потом можем не найти…», — объяснял свою позицию Лежнев, известный тем, что будучи госслужащим, упорно называл Специальную Военную операцию России на Украине «войной».

По словам советника губернатора, Клычков в ответ на предложение лишь улыбнулся, зато неделю назад сам вспомнил старый разговор. Это произошло во время визита чиновников на полигон Росгвардии.

«Как сейчас показывает время — я оказался прав», — констатирует Лежнев.

В качестве контекста для своих размышлений советник губернатора перепечатал публикацию одного из военных телеграмм-каналов, в которой всех владельцев нарезного оружия призывают ехать в родную для Лежнева Белгородскую область, чтобы отразить наступление «огромной украинской группировки», сосредоточенной на границе с России.

ИА «Орелград»