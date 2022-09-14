В Орле предложили увековечить память музыканта Константина Ступина

Орловский политик, заместитель координатора регионального отделения ЛДПР по Северному району Дмитрий Юдин предложил увековечить память знаменитого орловского рок-музыканта Константина Ступина.

Константин Ступин — советский и российский рок-музыкант, автор-исполнитель и фронтмен группы «Ночная трость». Видео, на котором Ступин, сидя на крыше бомбоубежища в Орле исполняет песню «Пушистый хвост лисицы», набрало в YouTube более семи миллионов просмотров.

Ступин также автором знаменитого на всю стране мема «Ты втираешь мне какую-то дичь». Артист умер в 2017 году.

Юдин, в частности, предлагает повесить памятный знак на доме по улице Бурова, 30, где жил легендарный Ступа.

— Я во время избирательной кампании на Микрорайоне лично убедился в том, что Ступин очень популярен. О нем сохранилась настоящая народная память. На Микрорайоне не так много местных, локальных достопримечательностей. А памятный знак Ступину мог бы стать местной фишкой. ЛДПР вынесет эту инициативу на обсуждение городских властей, — подчеркнул Дмитрий Юдин.

Идею уже поддержали в региональном отделении. Как отметил координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов, Орел дал России множество знаменитых писателей, художников, ученых, офицеров. Но город должен жить не только прошлым, но и настоящим.

— Наверное, Константин Ступин – не пример для подражания молодежи. А многие страницы его биографии и вовсе являются образцом того, «как не надо делать». Но его песни знают миллионы россиян, а для российского музыкального андеграунда он и вовсе культовый персонаж. Талантливый автор, интересный поэт и хороший гитарист – таким его знают российские меломаны. Памятная доска на доме, где он родился и жил вполне соответствует его вкладу в русский рок, — заявил Числов.

ЛДПР направит предложение по памятному знаку Ступину на улице Бурова городским властям.