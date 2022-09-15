Итальянскую люцерну в Орле проверили на ГМО

Импортные семена поступили в Орловскую область транзитом через Беларусь.



В Орловскую область ввезли 22 тонны семян итальянской люцерны с нарушением сроков извещения надзорного органа о доставке продукции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Пусть с опозданием, но сотрудниками этого ведомства указанная партия была проконтролирована. Речь идет о семенах люцерны синей сорта «Димитра» первой репродукции. Примечательно, что груз был ввезен в Орловскую область из Беларуси, но страной его происхождения оказалась Италия. Проверили его тщательно.

«В рамках осуществления карантинного фитосанитарного контроля была проведена документарная проверка, отобраны образцы семян для лабораторной экспертизы на наличие карантинных и генно-модифицированных организмов, на подтверждение посевных и сортовых качеств, — перечислили в ТУ Россельхознадзора. – По результатам исследований аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в семенах люцерны карантинных организмов, а также материалов, являющихся производными ГМО, не выявлено. Использование семян разрешено. Управлением выданы акты карантинного фитосанитарного надзора».

Вместе с тем было установлено, что компания (участник внешней экономической деятельности) в установленный законом срок не известила компетентный орган о доставке груза в Орел и не предъявила своевременно территориальному Управлению Россельхознадзора продукцию для проверки ее фитосанитарного состояния. В связи с этим владельцу груза было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»