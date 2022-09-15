Орловцы пожаловались Зюганову на его ставленника Клычкова

15.9.2022 | 11:06 Важное, Новости, Политика

«Донесите до вашего Клычкова, что криминальный мэр Парахин и автобусы нам не нужны!»

Инициативная группа орловцев обратилась к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с жалобой на действия губернатора Андрея Клычкова. Текст заявления и видеозапись коллективного обращения были предоставлены в редакцию «Орелграда».

Жители города требуют повлиять на политику Андрея Клычкова, которая, по их мнению, ведет к уничтожению орловского электротранспорта. По словам представителей инициативной группы, власти пытаются навязывать городу газовые автобусы, что превратит Орел в «большую деревню».

Напомним, пару дней назад инициативная группа пожаловалась на действия губернатора Клычкова и мэра Парахина председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В ответ на коллективное заявление Бастрыкин поручил главе орловского СК Петру Юдину предоставить доклад о ситуации с общественным транспортом, а также ходом расследования уголовного дела в отношении мэра Орла Юрия Парахина.

«В Советском союзе коммунисты строили и развивали, а ваш Клычков и ваша КПРФ сейчас только разрушает. Донесите до вашего Клычкова, что криминальный мэр Парахин и автобусы нам не нужны! Замена троллейбусов на автобус — это деградация города и превращение его в сельское поселение. Услышьте пожалуйста нас, или мы будем вынуждены ставить вопрос отставки вашего Клычкова», — говорится в обращении.

ИА «Орелград»

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