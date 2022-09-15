Орловские власти замерили уровень смертности за полгода

Умерших в регионе оказалось почти втрое больше, чем родившихся.



Правительство Орловской области выпустило очередной бюллетень социально-экономического развития региона. Он ежемесячно публикуется в открытом доступе на официальном портале Орловской области и содержит в себе статистические сведения по основным показателям, характеризующим жизнь региона. В частности, специалисты дали оценку демографической ситуации по итогам января-июня 2022 года.

Как следует из обнародованных данных, в Орловской области эта ситуация характеризовалась процессом естественной убыли населения. Число умерших орловцев за отчетный период времени превысило число родившихся в 2,7 раза. Поясним, что всего за полгода из жизни ушло 6719 жителей региона. Кстати, количество умерших сократилось на 524 человека, или на 7,2 процента относительно уровня января-июня 2021 года.

В то же время в регионе родилось 2480 человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число новорожденных сократилось на 100 человек, или на 3,9 процента. На фоне естественной убыли населения, увы, сокращается и миграционное сальдо. Если в предыдущие годы Орловской области удавалось пополнять численность своего населения за счет приезжих, то теперь и этот процесс прекратился.

Наоборот, наблюдается тенденция оттока населения. Так, по данным бюллетеня, в январе-июне 2022 года миграционная убыль населения составила 1104 человека. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 652 человека больше, чем прибыло в регион. При этом сальдо международной миграции оказалось положительным и составило 452 человека.

ИА «Орелград»