Пострадавшие на производстве орловцы могут получить допвыплаты

Минтруд РФ предлагает увеличить единовременные выплаты пострадавшим на производстве.



Минтруд России представил на общественное обсуждение поправки в закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Подробности специально для жителей региона сообщила Государственная инспекция труда в Орловской области. Законопроектом предлагается увеличить единовременную страховую выплату в связи с наступлением страхового случая до 2 миллионов рублей. Текущая выплата семьям погибших составляет 1 миллион рублей и выплачивается равными частями на всех членов семьи, кто имеет право на нее. Увеличенная выплата будет распределяться равными частями на всех членов семьи погибшего.

«Также предлагается по аналогии с пособием по временной нетрудоспособности в связи с болезнью установить минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим, — сообщается на сайте Государственной инспекции труда Орловской области. — У пострадавших с утратой профессиональной трудоспособности в размере 100 процентов выплата не может быть меньше МРОТ даже в том случае, если исчисленный размер выплаты из его заработной платы за прошлые годы составлял меньшую сумму».

В действующем законодательстве не установлен минимальный размер ежемесячной страховой выплаты пострадавшим на производстве. До 2020 года не был установлен и минимальный порог по оплате больничных листов, но с 2020 года базой для расчета оплаты временной нетрудоспособности стал минимальный размер оплаты труда. Как уже писал «Орелград», ранее Орелстат подвел итоги по форме федерального статистического наблюдения «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях».

Согласно отчету в 2021 году в Орловской области в обследовании травматизма на производстве и профессиональных заболеваний участвовало 1077 предприятий, на которых трудилось на тот момент 96,7 тысячи человек. Из них 231 – это малые предприятия, общая численность работников которых составляла 10,5 тысячи человек. По данным Орелстата, всего в истекшем году на 69 предприятиях (6,4 процента от общего числа обследованных) были зафиксированы несчастные случаи. «Количество пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более составило 128 человек, из них 8 – со смертельным исходом, — отметили статистики. — По сравнению с 2020 годом число работников, получивших травмы на производстве, уменьшилось на 5,9 процента».

ИА «Орелград»