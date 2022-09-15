С орловцев потребовали 1,3 миллиарда рублей налогов

Названа сумма имущественных налогов, которые орловцам предстоит заплатить.



Как уже рассказывал «Орелград», в Орловской области стартовала ежегодная рассылка сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц. Иными словами, уведомления направляются обычным гражданам. В связи с этим Управление Федеральной налоговой службы России по региону извещает: сумма исчисленных имущественных налогов по уведомлениям текущего года превышает 1,3 миллиарда рублей.

«Это выше уровня аналогичного периода прошлого года на 10,6 процента, или 143 миллиона рублей, — уточнили в областной налоговой службе. — При этом по состоянию на 8 сентября 2022 года было сформировано почти 439 тысяч уведомлений, что ниже уровня прошлого года на 7,8 процента, или на 37 тысяч уведомлений».

Налоговики также сообщают, что указанные уведомления должны будут получить владельцы транспортных средств, земельных участков и объектов недвижимости. Адресованы они и плательщикам налога на доходы физических лиц (НДФЛ), не удержанного ранее. Рассылка уведомлений в этом году запланирована на сентябрь-октябрь. Рассылают их несколькими способами, в том числе по почте заказными письмами или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. В последнем случае уведомления получат только те орловцы, которые зарегистрировали свой личный кабинет на сайте налоговой службы. Напомним также, что оплатить имущественные налоги за 2021 год необходимо не позднее 1 декабря 2022 года.

ИА «Орелград»