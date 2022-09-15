 «Совскомбанк» откроет Мценску кредитную линию

15.9.2022 | 8:32 Новости, Экономика

Средства понадобились на финансирование дефицита бюджета одного из крупнейших городов Орловской области.

В электронном аукционе, итоги которого подведены 13 сентября,  приняли участие три компании, указано на сайте «Госзакупки». ПАО «Совкомбанк» предложило наиболее выгодные условия. Будет открыта возобновляемая кредитная линия с лимитом в сумме 22 млн рублей на срок не более 365 дней со дня заключения муниципального контракта. Предложена ставка 8,95%.

Отметим, что чуть ранее в Мценске был утвержден отчет об исполнении бюджета города за первое полугодие 2022. Доходы составили 512,241 миллиона рублей, кассовые расходы – 517,401. Таким образом, за первую половину текущего года бюджет Мценска был исполнен с дефицитом в размере около 5 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

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